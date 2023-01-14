Райкович: «Думаю, «Астана» показала некоторый прогресс по сравнению с первой частью сезона»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Астаной» (100:72) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Думаю, очевидно, что «Астана» показала некоторый прогресс по сравнению с первой частью сезона, сейчас они играют лучше. Для нас это была возможность пройти очередную проверку перед второй частью сезона и следующей игрой с «Зенитом». Самое главное, что все наши ребята здоровы и в форме», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Райковича.

ЦСКА выиграл 21 матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице. У команды ни одного поражения в сезоне. «Астана» находится на 11-й строчке.