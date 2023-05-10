Райкович — о победе над «Зенитом»: «Игроки ЦСКА проявили характер во второй половине матча»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Зенитом» (71:60) в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

«Я бы хотел поздравить моих игроков и отметить их характер, который они проявили во второй половине, — приводит пресс-служба лиги слова Райковича. — В третьей четверти мы пропустили 11 очков, в четвертой — 9. Думаю, что это стало переломным моментов в матче, внесло перелом, дало нам ускорение в нужный момент, и мы довели матч до победы».

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.