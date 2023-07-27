Райкович о переходе Тримбла в ЦСКА: «Мело — опытный игрок, он всегда был одним из лидеров в своих командах»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход защитника Ромело Тримбла в московский клуб.

«Мело — игрок, который уже имеет приличный опыт выступлений в Европе, два года назад он играл в испанской ACB, затем за «Галатасарай» в Турции и провел сезон в Китае. Он выходец из известной баскетбольной школы университета Мэриленда. Тримбл всегда был одним из основных игроков своей команды. Здесь ему предстоит играть роль «первого» и «второго номеров» рядом с Каспером Уэйром, его задачей будет создавать ситуации для себя и для других. Желаю, чтобы он чувствовал себя комфортно в нашей команде и обеспечил нам результат, который мы ожидаем», — приводит пресс-служба армейцев слова Райковича.

Армейцы объявили о заключении контракта с 28-летним Тримблом в четверг, 27 июля. Американец подписал соглашение с ЦСКА на один год.