Анзулович: «К игре против «Астаны» мы подходим с максимальной серьезностью»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«После матча в Перми, мы провели восстановление и анализ прошедшей игры, — цитирует пресс-служба клуба Анзуловича. — К сожалению, Сергей Балашов получил небольшое повреждение и пропустил несколько дней, но уже приступил к тренировкам. Все остальные игроки в порядке, мы провели плодотворную рабочую неделю. К игре против «Астаны» в это воскресенье мы подходим с максимальной серьезностью, потому что хотим зацепится за свой шанс в борьбе за плей-офф. Мы анализировали последние игры «Астаны», в частности игру в Саратове, они показали очень хороший баскетбол. Но мы должны показать свое качество, должны выйти с правильным настроем на игру и одержать победу».

Матч «Енисей» — «Астана» пройдет завтра, 19 марта. Начало встречи — 13.00 по московскому времени.