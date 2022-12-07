Анзулович: «В матче с УНИКСОМ «Енисею» нужно показать большую заряженность на борьбу»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«УНИКС — одна из сильнейших команд лиги ВТБ. Они очень крепки и агрессивны, за счет чего уничтожили нас в первой встрече в Казани, — цитирует пресс-служба казанского клуба Анзуловича. — Чтобы сыграть лучше, нам нужно показать большую заряженность на борьбу, характер, желание, дать больше качества и продемонстрировать свой лучший баскетбол после хорошего матча в Краснодаре. Мы постараемся оставаться в игре и в концовке воспользоваться своим шансом, если он нам выпадет».

УНИКС занимает 2-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Енисей» располагается на 10-й строчке.

Матч между командами пройдет сегодня, 7 декабря. Начало встречи — 15.30 мск.