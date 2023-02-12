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Единая лига ВТБ

12 февраля, 22:46

Анзулович — о матче с «Пармой»: «На мой взгляд, это одна из худших игр сезона»

Мария Гусева
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Пармой» (81:76) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная и большая победа в контексте того, что мы играли против соперника с очень высоким уровнем качественного баскетбола, — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича. — Но я не удовлетворен качеством игры своей команды. На мой взгляд, это одна из худших игр сезона. С самого начала игры мы отнеслись с недостаточной ответственностью к тактическим вопросам, которые мы проговаривали перед игрой. Неправильно подошли к началу матча.

Во время большого перерыва в раздевалке я сказал своим игрокам, что, учитывая то, как мы играли, у нас идеальный результат. Я не могу сказать, что мы не старалась во второй половине матча, но в концовке игры мы допустили слишком много не характерных и непозволительных для этого уровня игры ошибок, позволив «Парме» вернуться в игру, что происходит уже не первый раз в этом сезоне. Но в итоге главное — это победа в сегодняшнем матче, учитывая не совсем оптимальный состав".

«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Пармы». Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведет с «Самарой» на выезде 28 февраля. «Парма» примет «Автодор» 26 февраля.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/enisej-vpervye-v-sezone-obygral-parmu-pari/
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
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