Анзулович — о матче с «Пармой»: «На мой взгляд, это одна из худших игр сезона»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Пармой» (81:76) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная и большая победа в контексте того, что мы играли против соперника с очень высоким уровнем качественного баскетбола, — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича. — Но я не удовлетворен качеством игры своей команды. На мой взгляд, это одна из худших игр сезона. С самого начала игры мы отнеслись с недостаточной ответственностью к тактическим вопросам, которые мы проговаривали перед игрой. Неправильно подошли к началу матча.

Во время большого перерыва в раздевалке я сказал своим игрокам, что, учитывая то, как мы играли, у нас идеальный результат. Я не могу сказать, что мы не старалась во второй половине матча, но в концовке игры мы допустили слишком много не характерных и непозволительных для этого уровня игры ошибок, позволив «Парме» вернуться в игру, что происходит уже не первый раз в этом сезоне. Но в итоге главное — это победа в сегодняшнем матче, учитывая не совсем оптимальный состав".

«Енисей» прервал трехматчевую победную серию «Пармы». Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведет с «Самарой» на выезде 28 февраля. «Парма» примет «Автодор» 26 февраля.