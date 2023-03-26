Анзулович: «Думаю, что «Енисей» может быть доволен этим сезоном»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Самарой» (79:74) в матче Единой лиги ВТБ.

«Очень радостно, что выиграли игру, — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича. — Имели преимущество в 20 очков, но в последней четверти сделали 9 потерь. Нам очень важно, что мы закончили сезон с 14 победами, и я думаю, что мы можем быть довольны этим сезоном. Но очень жаль, что нам не повезло с выходом в плей-офф».

Для обеих команд данная встреча стала заключительной в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.