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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:06

Анзулович — о поражении от «Локомотива-Кубани»: «С таким количеством потерь выиграть тяжело»

Мария Гусева
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (71:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю «Локо». Но также поздравляю и своих игроков — мы здорово старались и сражались. Я доволен тем, как наша команда действовала в защите на всем протяжении матча. «Локо» играет в очень быстрый и интенсивный баскетбол. Я доволен тем, что мы не дали набрать им много очков и навязали плотную борьбу. Но опять в концовке сыграло качество Джейлена Барфорда. И наши потери тоже предопределили исход игры. Точно не знаю, но подозреваю, что мы в лидерах Лиги по потерям. Это происходит у нас на протяжении всего сезона. Мы знаем об этом, тренируемся, чтобы снизить их количество, но, как видим, в данный момент нам еще работать и работать над аспектом игры. С таким количеством потерь выиграть тяжело», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Анзуловича.

В следующем матче «Енисей» сыграет с УНИКСом 7 декабря.

БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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