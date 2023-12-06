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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:26

Арсич о поражении от ЦСКА: «Не смогли удержать ритм»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от ЦСКА (75:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы очень благодарны нашим болельщикам за эту невероятную атмосферу во время матча. Я доволен нашей игрой в защите первые 20 минут, но во второй половине ЦСКА перестроил свое нападение. Мы сделали много технических ошибок в организации. Не смогли удержать ритм и поэтому проиграли», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

ЦСКА одержал пятую победу подряд. Армейцы продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет пятым в турнирной таблице.

Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
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