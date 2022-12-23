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Единая лига ВТБ

23 декабря, 23:10

Главный тренер «Енисея» Анзулович: «В третьей четверти мы сдались, перестали бороться. Поэтому и проиграли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович объяснил поражение команды от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (59:78).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Перед игрой мы знали, что это соперник другого уровня, но даже с учетом этого нам удавалось контролировать игру на протяжении трех четвертей — с учетом всех наших проблем. Во второй четверти мы пропустили четыре атаки, когда «Зенит» набрал легкие очки, и не контролировали ситуацию. За счет этого соперник вернулся в игру.

В третьей четверти мы играли неплохо, но в последней мы показали именно тот баскетбол, который мне не нравится. Мы сдались, не играли до конца, перестали бороться. Поэтому и проиграли. Тем не менее, для нас этот матч в целом можно назвать неплохим», — цитирует Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Зенит» расположился на 3-й строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-zashhishhaetsya-doma-i-zavershaet-2022-j-na-tretem-meste/
БК Енисей
БК Зенит
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