Анзулович — о предстоящем матче с «Астаной»: «Все игроки заряжены, мы планируем показать игру лучшего качества»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Астана» стала играть намного лучше после прошлой нашей встречи. У них три хороших легионера. Мы тоже хотим показать нашу лучшую игру, мы готовились к этому сопернику. Наш капитан, Александр Гудумак, должен выйти в этом матче после месяца без игровой практики, надеемся, что он поможет команде. Все игроки заряжены, мы планируем показать игру лучшего качества», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

Матч между «Енисеем» и «Астаной» пройдет 28 января и начнется в 17.00 по московскому времени.

Команда Анзуловича занимает 10-е место в турнирной таблице лиги. «Астана» расположилась на строчку ниже.