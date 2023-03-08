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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:53

Анзулович недоволен игрой «Енисея» в первых трех четвертях матча с «Минском»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Минском» (75:55) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю своих игроков с победой, но хочу заметить, что я не был удовлетворен нашей игрой в первых трех четвертях. Да, было желание, было старание, но на лицах игроков было слишком много паники. Я не могу понять, откуда она появилась. Безусловно на нас было давление — мы должны были одерживать сегодня победу, так как были явными фаворитами, но мы играли абсолютно без качества в первых трех четвертях. В конце концов, самое главное — это результат, и сегодня мы победили», — приводит слова Анзуловича сайт лиги.

«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице группы Б. Команда одержала четвертую победу подряд. 12 марта на выезде «Енисей» сыграет с «Пармой».

БК Енисей
БК Минск
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