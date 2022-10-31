Анзулович: «Енисею» не хватает баскетбольного интеллекта, чтобы принять правильное решение»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Пармы» (74:76), в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень разочарованы результатом игры.

Однако показали хорошую игру, имели преимущество в конце встречи. Но уже слишком много раз упускаем победу в концовке — нам не хватает баскетбольного интеллекта, чтобы принять правильное решение.

Не понимаю, как мы можем позволить сопернику бросить и забить два трехочковых, имея в запасе фолы. Мы принимаем недостаточно умные решения в атаке: когда соперники висят на фолах, мы не идем в проход.

И, как я уже сказал, допуская такие ошибки, мы даем соперникам возможность вернуться и выиграть. У них достаточно качества, чтобы это сделать», — цитирует тренера сайт лиги.