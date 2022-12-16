Анзулович: «То, что произошло после перерыва — это основная проблема, которая преследует нас весь сезон»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары» (72:65).

«Поздравляю свою команду с победой. Но так же хочу отметить игру «Самары» — она показали то качество игры, к которому мы готовились. Как я уже говорил, у них очень хорошие иностранцы, которые имеют опыт игры в Евролиге, и очень хорошие русские игроки. Могу с уверенность сказать, что сегодня мы сумели одолеть очень сильную команду.

Очень горд тем, как мы играли первую половину матча. У нас были проблемы с составом перед игрой: Викторов на антибиотиков, Коулмэн с вирусом, Трушкин успел отработать только одну тренировку перед матчем, плюс играли без Белянкова. И, возможно, с этими проблемами мы сыграли лучшие две четверти в сезоне.

То, что произошло после перерыва — это основная проблема, которая преследует нас весь сезон. Мы обсуждали ее с болельщиками на прошлой встрече. Мы не должны давать оппоненту вернуться в игру, когда имеем хорошее преимущество. Но мы стараемся избавиться от этого», — приводит слова тренера сайт лиги.