Секулич недоволен игрой «Локомотива-Кубань» в матче против «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич остался недоволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (63:73).

«Мы отдавали себе отчет в том, насколько сильный соперник нам сегодня будет противостоять. Но, увы, не смогли продемонстрировать игру, который бы хватило для победы. Начало матча было хорошим, но потом мы утратили инициативу. В первую очередь, за счет физического превосходства соперника под кольцом.

Мы быстро набрали фолы, пришлось делать вынужденные замены и менять план, который был у нас изначально. Проблемы наслаивались, мы начали много ошибаться в защите и нападении, плохо выбирать броски — в итоге накопившаяся неуверенность даже привела к тому, что мы начали промахиваться со штрафной линии», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда следующий матч проведет 10 января на выезде против «Зенита».