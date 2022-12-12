Секулич: «К сожалению, мы сделали очень много ошибок, которые повлияли на итоговый результат»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич объяснил поражение команды от МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:89).

«Это была хорошая игра. К сожалению, мы сделали очень много ошибок, которые повлияли на итоговый результат, не забили много свободных бросков. У нас молодая команда, поэтому это естественный процесс роста, он не бывает идеальным. Идем от игры к игре, не думаем сейчас о месте в таблице, главное — показывать качественный баскетбол», — приводит слова Секулича пресс-служба официального сайта Единой лиги ВТБ.

МБА одержала 11 побед в 16 матчах и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» выиграл девять встреч и занимает шестое место в Единой лиге ВТБ.