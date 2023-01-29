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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:37

Секулич: «Зенит» — отличная команда, но командный дух и командные усилия «Локо» сегодня были сильнее»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич оценил игру команды в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (92:90).

«Это был отличный матч, отличная атмосфера. Мы начали игру так, как хотели, задали тон всей игре. Постарались остаться командой, играть в командный баскетбол даже тогда, когда «Зенит» пытался вернуться в игру и даже вернулся. Спасибо последнему броску Емченко, но кроме этого мы не потеряли фокус, не потеряли постоянства в своей игре. Это главное, вот эти общекомандные взаимодействия. Мы знали, что «Зенит» — отличная команда, но командный дух и командные усилия «Локо» сегодня были сильнее», — цитирует тренера сайт лиги.

«Зенит» занимает третье место в таблице группы А. «Локомотив-Кубань» идет пятым.

В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» 2 февраля встретится на выезде с казанским УНИКСом, «Зенит» 1 февраля примет дома столичный клуб МБА.

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; 90:92. «Зенит» потерпел очередное поражение в этом сезоне. На этот раз чемпиона обыграл «Локо»

 

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-vyigryvaet-v-sankt-peterburge-vpervye-s-2019-go/
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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