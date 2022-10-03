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Единая лига ВТБ

3 октября, 23:31

Главный тренер «Локомотива-Кубань»: «Слишком многое пошло не так: организация защиты, завершение атак»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против МБА (73:86).

«Слишком многое пошло не так: организация защиты, завершение атак. Мы позволяли им набирать достаточно легкие очки. Сами поначалу тоже неплохо выстраивали нападение, создавали открытые броски — но не попадали их, отчего появилась нервозность, которая начала приводить к неверным решениям. Будь наш процент реализации повыше, мы вполне могли бы навязать сопернику более серьезную борьбу.

Поздравлю МБА — они провели отличную игру. Очень качественно наказывали нас за отсутствие подборов на своем щите. Нам этот компонент игры совсем не удался. Победу им принесла агрессивная защита и подборы в нападении», — цитирует тренера сайт лиги.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/vot-eto-debyut-mba-nachinaet-vystuplenie-v-lige-s-pobedy-nad-loko/
БК Локомотив-Кубань
БК МБА
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