Секулич назвал причины поражение «Локомотива-Кубань» от ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от ЦСКА (73:79, 2-2) в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего скажу, что я горжусь ребятами, тем, как они боролись. Именно такой настрой может помочь нам добиться успеха в серии. Мы старались атаковать слабые места соперника, и на протяжении трех четвертей это получалось. К сожалению, в заключительной четверти мы приняли несколько неверных решений: не смогли забить, допустили грубые ошибки в защите. Команды уровня ЦСКА наказывают за такое. Мы даже смогли еще раз вернуться в игру уже по ходу 4-й четверти. Но последовали еще несколько ошибок — и уже все. Исход матча в пользу ЦСКА решили Каспер Уэйр, который демонстрирует в плей-офф выдающуюся игру, и Алексей Швед — игрок с огромным опытом: он реализовал решающий бросок», — приводит слова Секулича пресс-служба лиги.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 25 апреля.