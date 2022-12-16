Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

16 декабря, 23:18

Секулич - о поражении от ЦСКА: «В защите было множество дыр, оборона один-на-один просто ужасна»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от ЦСКА (80:94) в матче Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они продемонстрировали высокое качество даже без двух лучших игроков. В нападении мы выглядели прилично, а вот в защите у нас было множество дыр, наша оборона один-на-один была просто ужасной.

У нас два новичка, а потому пришлось изменить подход к тренировкам, акцент делался на встраивание их в командные действия. К тому же сегодня Мартюк был не совсем здоров, он старался, но этого было недостаточно. У нас молодая команда, мы получили хороший урок, теперь главное — сделать выводы и стать лучше», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» следующий матч проведет 22 декабря дома против «Пармы».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут коррективы
Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Райкович: «Из стартовой пятерки у нас не было трех игроков. Но я счастлив и горжусь за всех остальных»