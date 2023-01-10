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Единая лига ВТБ

10 января, 23:25

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: «Сказались опыт и качество игроков «Зенита»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (71:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой, она заслуженная. У нас был шанс на победу в концовке, но, к сожалению, сказались опыт и качество игроков петербургской команды. В итоге получился интересный матч, и даже несмотря на то, что «Локо» уступил, то, как мы играли — особенно ближе к концу матча — позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Дебют Акун-Перселла? У нас молодая команда и, конечно, нам нужны такие опытные игроки. Он это сегодня и показал. Он получил быстрые три фола, но сумел перестроиться и в итоге провел неплохую игру», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

Краснодарцы идут на шестом месте в чемпионате — 10 побед в 20 матчах. Питерцы — третьи (16 побед в 20 играх).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;. «Зенит» не отстает. Питер обыграл «Локомотив-Кубань»

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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