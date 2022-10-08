Главный тренер «Локомотива-Кубань»: «Я рад, что команда показала характер и волю к победе»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против БК «Самара».

«Сегодня была очень важная для нас игра. Хорошо, что нам удалось продемонстрировать наш настрой в ходе игры. Сегодня все могли увидеть, как именно наша команда хочет выглядеть. Я рад, что команда показала характер и волю к победе.

Молодые игроки совершают ошибки — это нормально. Но важно уметь правильно преодолевать эти ошибки, понять, что именно нужно делать, чтобы добиться успеха.

Надо сказать слова уважения «Самаре» — это хорошая команда, которая играла сегодня очень агрессивно и плотно. В начале второй четверти они вынудили нас играть очень далеко от кольца, создали много давления. Но мы продолжили искать возможности в атаке, создавать хорошие броски — и после нескольких попаданий обрели уверенность», — цитирует слова тренера сайт «Локо».