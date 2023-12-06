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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:27

Секулич о поражении от «Пармы»: «Моя команда билась сердцем, но иногда этого недостаточно»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от «Пармы» (67:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что мы не очень хорошо начали матч в защитном плане. Дали сопернику забивать слишком легкие мячи, и это переросло в их уверенность. Как итог, победа «ПАРМЫ». Сегодня моя команда билась сердцем, но иногда этого недостаточно», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Локомотив-Кубань» прервал серию из 5 побед и располагается на 4-й строчке — 9 побед в 15 матчах.

БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
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