Секулич — о пятом матче с УНИКСом: «Важен характер и сила духа»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Важен характер и сила духа — и не только в предстоящей игре, — цитирует пресс-служба клуба Секулича. — Это выходило на первый план и во всех прошедших матчах. Кроме того, необходима концентрация, важно быть сфокусированным на задачах, плане на игру, завершении атак — все вместе. Сейчас мы прижаты к стенке, реакция на это будет соответствующая. Мы намерены продолжить серию дома».

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.