Секулич — о серии с ЦСКА: «Настал наш черед сыграть свой лучший матч в сезоне»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

— Даже несмотря на то что в прошлом матче ЦСКА надрал нам задницы, сыграв свой лучший матч в плей-офф, мы продолжаем планомерно готовиться. Паники никакой нет, мы сейчас перегруппировываемся и отдыхаем. Настал наш черед сыграть свой лучший матч в сезоне. Мы в этой серии андердоги, а с этой позиции немного легче играть важные матчи, потому что давления поменьше.

— У «Локо» найдется чем ответить, если ЦСКА будет играть так же, как в шестом матче серии?

— Конечно. Очень многое можно делать на площадке гораздо лучше, чем мы в том матче. Особенно в защите. И если хочешь выигрывать важные матчи на такой стадии турнира и у такого соперника, то тебе необходима командная игра гораздо более высокого уровня. Плюс к этому мы заготовили кое-какие тактические сюрпризы для соперника. Надеемся, что это сработает в нашу пользу.

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.