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Единая лига ВТБ

17 апреля, 23:27

Секулич — о победе над ЦСКА: «Получилась классная игра. Здорово, что смогли добиться успеха»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над ЦСКА (84:83) во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

«После предыдущей игры мы были расстроены, а сейчас счастливы, ведь мы обыграли ЦСКА на его площадке, — циирует пресс-служба лиги Секулича. — Нам немного не повезло позавчера, зато повезло сегодня. В целом, получилась классная игра, которая должна понравиться болельщикам. Здорово, что мы смогли добиться успеха».

«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч между командами пройдет 20 апреля в Краснодаре, начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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