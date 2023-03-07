Секулич: «Хави Паскуаль и «Зенит» сегодня оказались готовыми к нашей игре»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от «Зенита» (74:77) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я не знаю, быть мне сейчас радостным, грустным, злым... — цитирует пресс-служба лиги Секулича. — Весь сезон у нас с «Зенитом» складываются невероятно интересные игры. И вот опять. С одной стороны, команда сегодня показала отличный характер, совершив впечатляющий камбэк. С другой, мы успели к этому моменту довести ситуацию до такого огромного отрыва. Отмечу соперника: Хави Паскуаль и «Зенит» сегодня оказались готовыми к нашей игре. В первую очередь, к стратегии, которую мы избрали в защите. Я ожидал большей агрессии от команды, количество ошибок было чересчур большим. Из этой игры надо извлечь полезные моменты и исправить неудачные. Следующий матч — против «Пари НН» — будет для нас ключевым на данном этапе».

В следующем матче «Локомотив-Кубань» сыграет против «Пари НН» 12 марта, а «Зенит» встретится с ЦСКА в этот же день.