Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:49

Карасев — о победе над «Минском»: «Была действительно хорошая борьба до последней секунды»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился эмоциями от победы над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:61).

«Спасибо сопернику за хорошую игру: было много энергии, много желания, была действительно хорошая борьба до последней секунды. Нельзя было расслабляться. Что касается нас, то у нас был немного тяжелый график поездок. Где-то в начале матча посчитали, что можно выиграть малой кровью, пока в турнирной таблице «МИНСК» победами особо не блещет. Но соперник преподал нам хороший урок, что если ты немного недооцениваешь противника, то можно за это поплатиться. Хорошо, что нашли силы в себе, отработали, сделали то, что нужно, и результат пришел», — приводит пресс-служба лиги слова Карасева.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв 12 матчей из 17. «Минск» находится на 12-й строчке.

БК МБА
БК Минск
Василий Карасев
0
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вергун — о поражении от МБА: «Соперник заслуженно довел игру до победы»

«Зенит» проиграл «Автодору» и потерпел четвертое поражение в сезоне