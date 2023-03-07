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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:13

Карасев — о матче с ЦСКА: «Наша задача — выглядеть достойно на фоне такого соперника»

Мария Гусева
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Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«У ЦСКА настолько глубокая скамейка, что даже потеря Алексея Шведа и Николы Милутинова не сказалась на качестве игры команды, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Карасева. — Игра с казанцами показала, что на данном этапе ЦСКА может справляться без двух лидеров. Наша задача — выглядеть достойно на фоне такого соперника. Должны сыграть без провалов, как это случалось в предыдущих матчах с армейцами, когда мы держались на равных, а потом в один момент пропускали рывок. Если зацепиться и зайти в концовку с небольшой разницей, результат может быть любым».

Матч МБА — ЦСКА пройдет сегодня, 7 марта. Начало — 19.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК МБА
БК ЦСКА
Василий Карасев
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