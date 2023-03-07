Карасев — о матче с ЦСКА: «Наша задача — выглядеть достойно на фоне такого соперника»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«У ЦСКА настолько глубокая скамейка, что даже потеря Алексея Шведа и Николы Милутинова не сказалась на качестве игры команды, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Карасева. — Игра с казанцами показала, что на данном этапе ЦСКА может справляться без двух лидеров. Наша задача — выглядеть достойно на фоне такого соперника. Должны сыграть без провалов, как это случалось в предыдущих матчах с армейцами, когда мы держались на равных, а потом в один момент пропускали рывок. Если зацепиться и зайти в концовку с небольшой разницей, результат может быть любым».

Матч МБА — ЦСКА пройдет сегодня, 7 марта. Начало — 19.00 мск.