Карасев — о втором этапе Единой лиги ВТБ: «Можно сказать, что мы закончили «регулярку» и вышли в Евролигу»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Можно сказать, что мы закончили «регулярку» и сейчас вышли в Евролигу, где в соперниках — сильнейшие команды. У нас сохраняются кадровые сложности, но никто не собирается сдаваться. Я уже говорил, что для нас очень важными факторами являются развитие наших баскетболистов и качество игры, которую мы показываем. И чтобы совершенствовать эти вещи, нужно играть именно с лучшими. Акцент будем делать именно на качестве баскетбола, а если сможем продемонстрировать то, что можем, то и результат придет — как это было в игре с «Зенитом», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

По итогам первого этапа сезона МБА занимает пятое место в турнирной таблице. 29 января команда Карасева встретится с ЦСКА. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.