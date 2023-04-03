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Единая лига ВТБ

3 апреля, 23:26

Главный тренер МБА Карасев: «Мы развалились под прессингом и давлением «Зенита»

Мария Гусева
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от «Зенита» (60:87) во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Зениту» кровь из носу была нужна эта игра, и они очень хорошо к ней подготовились, — цитирует пресс-служба лиги Карасева. — Трехочковые? Это происходит, в начале немного не выполнили установки по защите. Была жесткая игра «Зенита», они не дали забить эти мячи. У нас все впереди, надо играть как играли. Это для «Зенита» огромная проблема проигрывать нам, а для нас это не какая-то огромная проблема. Самое главное — найти свою игру. Я немного недоволен тем, как мы играли, мы развалились под прессингом и давлением, но задачу максимум мы выполнили, взяли одну победу, забрали преимущество домашнего паркета. Там будем работать".

«Зенит» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами пройдет 6 апреля в Москве.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК МБА
Василий Карасев
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