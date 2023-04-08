Главный тренер МБА Карасев: «Мастерство «Зенита» выше, но мы дали достойный бой»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от «Зенита» (80:99, 1-3) в четвертом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали свою работу, нам не в чем себя упрекнуть, — цитирует пресс-служба лиги Карасева. — Единственная серия, в которой было четыре матча — это наша. Для МБА это огромный успех. У нас отличный проект, в котором прогрессируют молодые российские игроки. Конечно, мастерство «Зенита» выше, но мы дали достойный бой. Навязать чемпиону борьбу — дорогого стоит».

«Зенит» выиграл серию до трех побед (3-1) и вышел в полуфинал турнира, где встретится с УНИКСом. Также в 1/2 финала вышли ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

Ранее стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.