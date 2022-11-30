Карасев: «Благодарен ребятам, они сегодня играли за себя и за того парня»

Главный тренер МБА Сергей Карасев подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (71:60).

«Благодарен ребятам, они сегодня играли за себя и за того парня. В нужный момент проявили характер, силы. В последней четверти сознательно сушили игру, разница для нас значения не имела, так как первую встречу в Самаре выиграли», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Карасева.

«Самара» проиграла четвертый матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. МБА находится на четвертой строчке.