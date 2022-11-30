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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:57

Карасев: «Благодарен ребятам, они сегодня играли за себя и за того парня»

Алина Савинова
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Главный тренер МБА Сергей Карасев подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (71:60).

«Благодарен ребятам, они сегодня играли за себя и за того парня. В нужный момент проявили характер, силы. В последней четверти сознательно сушили игру, разница для нас значения не имела, так как первую встречу в Самаре выиграли», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Карасева.

«Самара» проиграла четвертый матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. МБА находится на четвертой строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/mba-vnov-vyigryvaet-derbi-novichkov/
БК МБА
БК Самара
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