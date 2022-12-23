Главный тренер МБА Карасев: «Обеспечить место в плей-офф, будучи дебютантом, — отличный результат»

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (75:92).

«Я благодарен команде за игру. Первую половину мы выиграли, очень достойно выглядели. После перерыва смазали свои броски, а ЦСКА убежал в быстрые отрывы и создал себе задел. Если говорить о промежуточных итогах, то, безусловно, обеспечить за 5 туров до конца первого этапа «регулярки» место в плей-офф, будучи дебютантом, — отличный результат», — цитирует Карасева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице, МБА занимает 4-е место.