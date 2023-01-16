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Единая лига ВТБ

16 января, 23:39

Главный тренер МБА Карасев: «Победа над действующим чемпионом чрезвычайно важна для нас»

Алина Савинова
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Главный тренер МБА Василий Карасев оценил победу команды над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:75).

«В первую очередь, огромное спасибо залу, который поддерживал нас и верил в команду даже при «-20». Сумели собраться, забить свои броски. Конечно, такие победы для нас чрезвычайно важны, особенно над действующим чемпионом», - приводит слова Карасева официальный сайт лиги.

МБА прервал серию из трех поражений подряд и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

 

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/glavnyj-kambek-sezona-mba-otygryvaet-20-i-pobezhdaet-chempionov-v-overtajme/
БК Зенит
БК МБА
Василий Карасев
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«Зенит» в овертайме проиграл МБА