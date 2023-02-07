Главный тренер МБА Карасев: «Последние результаты УНИКСа не должны вводить в заблуждение, нас ждет тяжелая игра»

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Последние результаты УНИКСа не должны вводить в заблуждение — у команды были сложности, две игры пропустил Джален Рейнольдс, матч с «Локомотивом» действительно вышел очень неудачным для казанцев. Но это не упрощает нашу задачу — после такого поражения УНИКС явно захочет реабилитироваться и во вторник выйдет на паркет с удвоенной энергией, поэтому нас ждет очень тяжелая игра», — приводит слова Карасева сайт лиги.

Матч между МБА и УНИКСом пройдет 7 февраля в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.