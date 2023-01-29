Василий Карасев: «Опыт и мастерство. У ЦСКА они есть, и соперники этим пользуются»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил недостаток класса у своей команды после поражения от ЦСКА (70:94) в матче Единой лиге ВТБ.

«Сейчас сказал в раздевалке ребятам, что по некоторым моментам и с учетом того, что мы играем в полсостава, этот матч можно занести нам в плюс. Мы создали немало свободных атак, но не все реализовали. Это опыт и мастерство. У ЦСКА они есть, и соперники этим пользуются.

В защите мы не справились с быстрыми отрывами соперников. ЦСКА — лучшая команда в Лиге по этому показателю, они любят и умеют действовать быстро. Мы бились до конца, но из-за ограниченной ротации нагрузка была слишком большой", — приводит слова Карасева сайт лиги.