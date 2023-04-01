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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:00

Главный тренер МБА Карасев: «Не дали «Зениту» забить легкие мячи и фортуна была на нашей стороне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал победу над «Зенитом» (65:61) в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы сделали то, что должны были сделать в защите. Я не скажу, что во второй половине у нас было супер-нападение, но мы не дали «Зениту» забить легкие мячи, оставались в игре, и в концовке фортуна была на нашей стороне. Конечно, мы довольны — первая игра на выезде, первая победа. Но мы прекрасно понимаем, что это пока одна победа, а не победа в серии. «Зенит» в прошлом году доказывал это, когда в финальной серии уступал 0-2 и выиграл турнир. Впереди много борьбы, но приятно, что уже как минимум не всухую», — приводит слова Карасева сайт лиги.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

БК Зенит
БК МБА
Василий Карасев
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