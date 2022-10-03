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Единая лига ВТБ

3 октября, 23:28

Василий Карасев: «Ключ к победе — хорошо разобрали соперника, понимали, как действовать»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер МБА Василий Карасев после гостевой победы над «Локомотивом-Кубань» (86:73) прокомментировал успешный дебют своей команды в Единой лиге ВТБ.

— Сегодняшняя победа — награда игрокам за ту работу, которую провели на предсезонке. Мы собрались довольно рано, чуть ли не раньше всех в лиге. По одной игре выводы делать сложно, но такая победа точно вселит в ребят уверенность в своих силах. Сегодня они вновь увидели, что могут играть на таком уровне и обыгрывать соперников любого уровня.

Ключ к победе — хорошо разобрали соперника, понимали, как действовать. Приехали в Краснодар в субботу, поэтому дорога не сказалась. Где-то начинали расслабляться, и тут же соперник наказывал. Это в большей степени от недостатка опыта, поэтому еще есть, над чем работать. Когда повели «+20», поймали кураж и уже было сложно нас остановить.

— «Локомотив-Кубань», который вы видели в предсезонных играх, отличался от сегодняшнего?

— Мы смотрели главным образом те матчи, когда Секулич уже был у руля команды. В Москве посмотрели все матчи Суперкубка, там краснодарцы показали хороший баскетбол. У команды есть первая пятерка, которая набирает львиную долю очков. Думаю, мы смогли с ней справиться", — приводит слова Карасева официальный сайт МБА.

Источник: http://mbabasket.pro/ru/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/16503
БК Локомотив-Кубань
БК МБА
Василий Карасев
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