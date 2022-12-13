Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

13 декабря, 21:22

Вергун заявил, что «Минск» уступил «Парме» практически во всех компонентах игры

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун оценил игру команды в матче с «Пармой» (62:85) в регулярном чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Статистически мы уступили сопернику практически во всех компонентах игры, — цитирует Вергуна сайт лиги. — В игре в баскетбол сложно хитрить. И в размере, и в силе, и в мастерстве мы уступаем почти на всех позициях, и ждать чуда не приходится. Игра диктует свои правила и принципы, нам нужно развиваться и становиться сильнее, хотя бы в мастерстве».

«Минск» занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, проиграв четвертый матч подряд. Следующую игру команда проведет 18 декабря дома против МБА.

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Минск
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пашутин — о победе над «Минском»: «Была энергия от защиты, прессинговали на протяжении всего матча»

ЦСКА обыграл «Самару» и одержал 16-ю победу подряд