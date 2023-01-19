Главный тренер «Минска» Вергун: «Мы хотим победить, для нас мало играть хорошо»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары» (71:78).

«Игра в баскетбол состоит из сотни и тысячи микродуэлей и эпизодов. В конечном итоге мастерство игрока выходит на первый план. Что касается концовки: проигранный подбор, необязательные потери, потеря игрока, способного завершать атаку — в этом и заключается разница в уровне. Мы хотим победить, хотим каждый вечер играть в максимально хороший баскетбол. Для нас мало играть хорошо: минимум восемь-девять человек должны сыграть значительно выше своего среднего уровня. Сегодня по качеству игра для нас получилась выше среднего, с мотивацией проблем мы не испытывали. Второй этап? Мы будем бороться в каждой игре. Это однозначно», — цитирует Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Самара» одержала девятую победу и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Минск» с одной победой идет на последней строчке.