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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:39

Главный тренер «Минска» оценил игру команды в матче с «Зенитом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал крупное поражение от «Зенита» (53:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Эту игру точно нельзя занести нам в актив. Я очень рад, что иногда нам удавалось справиться с волнением, на нас не давил никакой груз ответственности, у нас много что получалось, особенно в первой половине. Мы находили неплохие атаки. Но уровень мастерства имеет ключевую роль, потому что в конце атаки мы просто не могли завершить владение. Рад, что у нас есть возможность играть с командами такого уровня, думаю, это будет хорошим толчком для нас», — приводит слова Вергуна сайт лиги.

«Минск» занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда проиграла все шесть матчей на старте сезона.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-obygryvaet-minsk-i-prodolzhaet-gonku-za-liderami/
БК Зенит
БК Минск
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