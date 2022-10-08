Главный тренер «Минска»: «Когда мы можем сделать только 60 очков, очень сложно рассчитывать на победу над ЦСКА»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от ЦСКА (63:107) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю соперников. Баскетбол — очень простая игра, ничего не поменялось, нужно забрасывать мяч в кольцо. Когда мы можем сделать только 60 очков, очень сложно рассчитывать на победу. Соперник очень здорово использовал свои сильные стороны, и заслуженно довел игру до закономерного результата», — приводит слова Вергуна сайт клуба.

«Минск» проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.