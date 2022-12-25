Главный тренер «Минска» Вергун: «Сегодня у нас не нашлось человека, который мог стабильно приносить очки команде»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался о поражении команды от «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (65:75).

«Игра однозначно носила супер принципиальный характер. Но, к сожалению, «Астана» сегодня выглядела лучше. Много объяснений, но не хочется вдаваться в эти нюансы и трудности. 17 потерь — это слишком много для матча с прямым конкурентом, который, на мой взгляд, не превосходит нас в индивидуальном мастерстве. Ничего не меняется: кто-то должен брать на себя ответственность и реализовывать атаки. 65 очков для положительного результата — слишком мало. Уровень Единой Лиги ВТБ показывает, что нужно стабильно иметь возможность набирать хотя бы 75-80 очков, чтобы бороться за победы. К сожалению, сегодня у нас не нашлось человека, который мог стабильно приносить очки команде», — цитирует Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Астана» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице. «Минск» идет на последней, 12-й строчке.