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Единая лига ВТБ

13 февраля, 23:54

Вергун: «Наша основная задача — не дать «Автодору» проявить себя максимально эффективно»

Мария Гусева
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«В последних играх мы показываем более качественный баскетбол по сравнению с первой половиной сезона. Я рад тому, что ребята находят правильную мотивацию для себя прогрессировать как индивидуально, так и командно, невзирая на турнирное положение. «Автодор» обладает рядом игроков высокого уровня, и наша основная задача — это не дать им проявить себя максимально эффективно. В свою очередь, необходимо сохранить игровой порядок и качественное принятие решений, продемонстрированное в последних матчах», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Вергуна.

Матч «Автодор» — «Минск» пройдет завтра, 14 февраля. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-gostyah-u-mba-avtodor-prinimaet-minsk-prevyu-14-fevralya/
БК Автодор
БК Минск
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