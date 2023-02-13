Вергун: «Наша основная задача — не дать «Автодору» проявить себя максимально эффективно»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«В последних играх мы показываем более качественный баскетбол по сравнению с первой половиной сезона. Я рад тому, что ребята находят правильную мотивацию для себя прогрессировать как индивидуально, так и командно, невзирая на турнирное положение. «Автодор» обладает рядом игроков высокого уровня, и наша основная задача — это не дать им проявить себя максимально эффективно. В свою очередь, необходимо сохранить игровой порядок и качественное принятие решений, продемонстрированное в последних матчах», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Вергуна.

Матч «Автодор» — «Минск» пройдет завтра, 14 февраля. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.