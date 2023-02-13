13 февраля, 23:54
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».
«В последних играх мы показываем более качественный баскетбол по сравнению с первой половиной сезона. Я рад тому, что ребята находят правильную мотивацию для себя прогрессировать как индивидуально, так и командно, невзирая на турнирное положение. «Автодор» обладает рядом игроков высокого уровня, и наша основная задача — это не дать им проявить себя максимально эффективно. В свою очередь, необходимо сохранить игровой порядок и качественное принятие решений, продемонстрированное в последних матчах», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Вергуна.
Матч «Автодор» — «Минск» пройдет завтра, 14 февраля. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.