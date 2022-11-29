Вергун: «Мы бросили вызов очень сильной команде, где-то неправильно сумели подготовить себя к этому давлению»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение команды от «УНИКСа» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (53:102).

«Спорт — очень хорошая имитация реальной жизни. Баскетбол, наверное, лучший вид спорта в мире. Мы бросили вызов очень сильной команде. Я думаю, что тренер соперника может гордиться своими парнями, как они приняли вызов и показали свой уровень, обозначили себя и свое место в Единой Лиге ВТБ. Мы, в свою очередь, бросив вызов, где-то неправильно сумели проанализировать и подготовить себя к этому давлению и качеству игры. Обидно осознавать, что одна победа настолько легко нас выбила из фокуса и командной игры. Недопустимо и необъяснимо, остается извиниться перед болельщиками за такой баскетбол», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Вергуна.

«Минск» потерпел 11 поражений в 12 играх и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «УНИКС» с 12 победами в 13 матчах идет на второй строчке.