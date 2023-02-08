Вергун — о поражении от «Пармы»: «Не хватило эффективной игры от Зака Смита»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Пармы» (67:82) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, что исход поединка решили два рывка в исполнении хозяев. Если после первого мы смогли вернуться в игру, то в третьей четверти соперник создал солидный задел, после которого уже было сложно что-то сделать. Сегодня однозначно не хватило эффективной игры от Зака Смита. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то из лидеров выпадал так сильно. Есть пространство для развития, хочется верить, что ребята будут продолжать анализировать свою игру, делать работу над ошибками», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Вергуна.

В следующем матче «Парма» сыграет против «Енисея» 12 февраля, «Минск» встретится с «Самарой» на день раньше.