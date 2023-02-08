0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:57

Вергун — о поражении от «Пармы»: «Не хватило эффективной игры от Зака Смита»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Пармы» (67:82) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, что исход поединка решили два рывка в исполнении хозяев. Если после первого мы смогли вернуться в игру, то в третьей четверти соперник создал солидный задел, после которого уже было сложно что-то сделать. Сегодня однозначно не хватило эффективной игры от Зака Смита. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то из лидеров выпадал так сильно. Есть пространство для развития, хочется верить, что ребята будут продолжать анализировать свою игру, делать работу над ошибками», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Вергуна.

В следующем матче «Парма» сыграет против «Енисея» 12 февраля, «Минск» встретится с «Самарой» на день раньше.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Минск
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пашутин — о матче с «Минском»: «Мы понимали, что соперник будет бороться за победу»

Анзулович: «В матче с «Автодором» мы не продемонстрировали нужные действия»