Вергун — о матче с «Пармой»: «В очередной раз убеждаемся, что не хватает глубины состава»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Пармы» (55:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сложно рассчитывать на какой-то результат, когда мы совершаем 24 потери, — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Вергуна. — И особенно больно, когда два разыгрывающих при 5 передачах совершают 12 потерь. Так, как мы играли во второй половине — с такой концентрацией, самоотдачей — мы должны играть с самого начала, и тогда у нас появится какой-то шанс. В очередной раз убеждаемся, что не хватает глубины состава. К сожалению, уровень мастерства при завершении атаки, при принятии ключевых решений играет сумасшедшую роль, и у соперника сегодня он оказался выше».

В следующем матче «Парма» сыграет против «Астаны» 22 марта. «Минск» встретится с казахстанской командой 26 марта.