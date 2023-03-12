Главный тренер «Минска» Вергун высказался о первой победе команды с ноября

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Автодором» (81:65) в матче Единой лиги ВТБ.

Минская команда одержала первую победу с середины ноября 2022 года. Неудачная серия клуба составляла 18 поражений подряд.

«Ребята сегодня сыграли очень дисциплинированно: у нас всего 13 потерь. Большую часть игры мы играли очень умно, доводили атаку до качественного и логического завершения. Конечно, когда ты забиваешь 80 очков, атакуешь с хорошим процентом, то появляются шансы на победу. Команда ее сегодня абсолютно заслужила. На арене была сумасшедшая атмосфера. Я очень надеюсь, что игра понравилась зрителям и мы обрели новых фанатов. У нас осталось 2 домашних матча, мы не собираемся никому раздавать победы и готовимся к следующей игре», — приводит слова Вергуна сайт лиги.