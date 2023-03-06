Лукич: «Нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом», — цитирует пресс-служба лиги Лукича. — Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече. Если мы покажем в матче то, что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть УНИКС».

Матч «Нижний Новгород» — УНИКС пройдет сегодня, 6 марта. Начало — 19.00 мск.